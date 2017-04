Suonare heavy metal con la pala da lavoro è possibile: il VIDEO del musicista Rob Scallon

ROMA – Rob Scallon è un musicista patito di rock ed heavy metal. Sulla sua pagina Facebook, Scallon ha dimostrato di non avere bisogno per forza di una vera chitarra elettrica per dare spettacolo.

In un video, il ragazzo suona metal con una pala da lavoro, che per l’occasione ha trasformato in uno strumento musicale. Scallon ha realizzato il sogno di tutti i fan del rock: far finta di suonare davanti allo specchio qualcosa che uno strumento non è. L’unica differenza è che la “air guitar” di Rob è diventata qualcosa di reale.