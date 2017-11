JACO’ – Dopo quello accaduto in Iran e Iraq nei giorni scorsi, un terremoto colpisce anche la Costa Rica. A pochi chilometri dalla città di Jaco, nella notte di domenica, un sisma di magnitudo 6.7 sulla scala Richter ha scatenato il panico e causato almeno tre vittime accertate. Fortunatamente la situazione sembra essere sotto il controllo e a quanto pare anche negli ospedali non si registrano situazione di emergenza particolari. Il video YouTube che segue, mostra quello che accade all’interno di un supermercato: oggetti cadono a terra e la gente non sa che fare, se scappare o restare immobile.

Il terremoto ha colpito alle 3.28 (le 20.28 ora locale). Quattro minuti dopo la prima scossa se ne sono verificate altre due, una di magnitudo 5.1 e l’altro del 4.1, tutti con epicentro a sud di Jacò e a una profondità tra i 10 e i 20 chilometri.

Testimonianze riferiscono di molte persone uscite in strada nel panico e vetri rotti. Alcuni edifici sono stati evacuati e verifiche sono in corso da parte dei Vigili del Fuoco.

Il sisma è stato localizzato a circa 100 chilometri a sudovest della capitale San Josè, con epicentro a sud di Jacò e a una profondità tra i 10 e i 20 chilometri.