NEW YORK – Un ratto scorrazza nel vagone della metro e spaventa i passeggeri. E i passeggeri, a loro volta, spaventano il ratto facendolo correre ancora più nevroticamente all’interno.

La scena è stata catturata qualche giorno fa in una carrozza della metropolitana diretta a Far Rockaway, un quartiere di New York che si trova nel distretto di Brooklyn. La gente, come mostra il video YouTube, urla spaventata e si mette in piedi sui sedili, avendo paura di essere toccata dal roditore.