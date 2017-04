Tornano tensioni in Kashmir: separatista legato sulla jeep dell’esercito indiano VIDEO

SRINAGAR – Torna la tensione in Kashmir, regione contesta tra India e Pakistan in cui vivono circa 14 milioni di persone. In tutto sono otto i morti e oltre 200 i feriti negli scontri tra separatisti e forze di sicurezza avvenuti lo scorso 9 aprile.

La tensione è scoppiata in occasione delle elezioni straordinarie, indette per assegnare un posto rimasto vacante all’Assemblea statale. Poco dopo l’apertura delle urne, la Polizia di della frontiera ha aperto il fuoco per respingere dimostranti che lanciavano pietre contro i seggi vicino a Charar-e-Sharif. La popolazione ha deciso di boicottare in massa le elezioni e l’affluenza non ha superato il 7,14%.

Che si tornata la violenza in questa area dell’Asia lo dimostra anche un video postato su Twitter che mostra un uomo legato al cofano di una jeep dell’esercito indiano. Il video è stato twittato dal primo ministro del Kashmir Omar Abdullah che ha chiesto urgentemente che venga avviata un’inchiesta.