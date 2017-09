PLAYMOUTH – “Ufo gemelli nel Regno Unito“: i cacciatori di alieni sono convinti di aver individuato una coppia di velivoli extraterrestri in un video diffuso in rete da Alan Kingwell, 62 anni. Come rende noto il Daily Mail, l’uomo ha girato il filmato del presunto avvistamento dalla sua casa a Plymouth, città a sud ovest dell’Inghilterra.

Kingwell non è un cacciatore di alieni e voleva solo riprendere le nuvole che si muovevano sopra la sua abitazione lo scorso 30 agosto. Quando però ha rivisto il video a rallentatore non poteva credere ai suoi occhi. Nello schermo si vedevano due oggetti neri non identificati. “Li ho filmati accidentalmente e non ho mai visto gli oggetti finché non ho modificato la ripresa in timelapse“, ha detto Kingwell, convinto che quelle figure non siano il frutto di qualche errore tecnico o un’illusione ottica.

“Ho passato molte ore a guardare la clip e sono convinto che ci sia realmente qualcosa di totalmente immobile nel cielo. C’è una parte del video in cui è possibile vedere i due oggetti coperti dalla nuvola, prima di essere visibili quando si disperde”, ha specificato al Cornwall Live.

Di fatto, non vi è alcuna prova scientifica che porti a considerare i filmati autentici, come vorrebbero gli appassionati di ufologia. L’ipotesi più plausibile, sebbene Kingwell lo escluda, è che si sia trattato solo di un problema legato alla ripresa del video, niente di più. In altre parole: nessuna(doppia) navicella aliena all’orizzonte (almeno per il momento). GUARDA IL VIDEO DI SEGUITO NELLA PAGINA.