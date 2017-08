JINAN – Ufo in Cina. Come rende noto il Daily Mail, un misterioso oggetto volante non identificato è stato avvistato nei cieli della città di Jinan, capitale della provincia di Shandong (Cina orientale). Nel curioso filmato diffuso in rete da un utente si vede uno strano velivolo, che sarebbe apparso in cielo durante la notte del 13 agosto scorso.

Per via della sua forma piatta e rettangolare, il presunto Ufo ha scatenato le fantasie di chi ha visualizzato il video. C’è chi ritiene possa trattarsi di un tappeto volante se non una sorta di stargate, un cancello di accesso per un altro mondo. Ipotesi oltremodo fantasiose e prive di fondamento scientifico. Ben più realistica la spiegazione che l’oggetto volante sia solo frutto di un errore ottico, così come già riscontrato in altri casi di avvistamenti simili.

Solo qualche giorno fa un altro oggetto volante ha catturato l’attenzione degli appassionati di ufologia. In questo caso l’avvistamento è avvenuto nella Columbia Britannica, in Canada. Nel video fornito da due cacciatori di alieni si vede una palla luminosa che si muove in cielo durante la notte, nascondendosi dietro gli alberi di una foresta. Il colore verde è dovuto al tipo di ripresa notturna, come hanno spiegato Rob e Marcus, che nella loro vita hanno girato già 11 paesi e 30 città per trovare prove di vita aliena.

La possibile presenza di Ufo è stata segnalata anche dalla Nuova Zelanda, dove è stato diffuso un filmato girato a Manurewa, che mostra uno strano oggetto infuocato. Risale allo scorso 31 luglio ed è stato condiviso da un utente tramite il canale Youtube UFO fan. Anche in questo caso non è facile capire la natura del velivolo. L’autore del filmato esclude che possa esser stato un aereo. “Può un jet fermarsi così nell’aria?”, si chiede.