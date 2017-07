Val di Susa: video mostra Maurizio De Giulio mentre investe i due motociclisti

TORINO – Arrivano dalle telecamera di sorveglianza di un’azienda che si trova vicino al luogo della tragedia, le immagini video di quanto accaduto il 9 luglio scorso a Condove, in val di Susa. Quando Maurizio De Giulio, 50 anni, a bordo di un pulmino Transit ha inseguito e investito la moto di Matteo Penna, 29 anni. Dietro lui viaggiava la fidanzata Elisa Ferrero, 27 anni, morta sul colpo. Matteo invece, gravemente ferito, è ancora in coma in ospedale. Proprio in queste ore è stata sospesa la sedazione del giovane, ancora ricoverato al Cto.

Maurizio De Giulio è finito in cella con l’accuso di omicidio volontario. Secondo gli inquirenti a scatenare la sua rabbia omicida sarebbe stata una rapida lite stradale avvenuta poco prima con il motociclista a causa di una precedenza non data dal furgone. De Giulio ha così inseguito i due motociclisti fino a travolgerli alla rotonda. I due fidanzati sarebbero insomma stati gli obiettivi dell’azione criminale di un individuo che avrebbe nutrito, con rabbia, l’obiettivo di colpirli. Volontariamente, con il fine di eliminarli, dopo un inseguimento durato due chilometri.

“Non volevo uccidere. Ho solo cercato di raggiungerli per recuperare il numero di targa, visto che il ragazzo mi aveva dato un colpo allo specchietto del furgone”, si è difeso De Giulio davanti agli inquirenti. Secondo l’esito della consulenza tecnica sul luogo dell’incidente, non ci sarebbero segni evidenti di frenata nella rotonda della statale 24 di Condove dove i due sono stati investiti.