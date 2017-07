Versa a terra tanica di tè nel fast food e minaccia proprietario: “Non mi paghi abbastanza” VIDEO

CONVERSE – Una ex impiegata della Taco Bell, una catena di fast food americana, arriva sul suo ex posto di lavoro e svuota a terra una tanica di tè freddo. La donna di nome Margarita, svuota il contenuto a terra e comincia a discutere col proprietario, un uomo di nome Arturo.

Non sono chiare le motivazioni che hanno spinto la donna che poco dopo è stata arrestata, ad agire così. Siamo Converse in Texas: una dipendente del fast food ha ripreso tutta la scena. Arturo, prima che arrivasse la polizia, si è tolto la camicia come a voler sfidare la donna.

Ad un certo punto arriva la polizia che arresta la donna e invita il proprietario a rivestirsi. “Le telecamere hanno ripreso tutto!” urla Arturo alla polizia. La donna invece, prima di essere portata via dice, riferendosi al proprietario: “Non sono stata pagata abbastanza da quest’uomo”.

lbriotti