ROMA – Non si dimentica mai come andare in bicicletta, né tantomeno come fare una fantastica rovesciata. Marco Van Basten, l’ex campione di calcio olandese soprannominato “il ciglio di Utrecht” proprio per i suoi calci volanti che facevano sognare i tifosi, regala in un video su Twitter l’ultima incredibile performance.

L’ex campione sul suo account Twitter si esibisce in una fantastica e perfetta rovesciata, nel quale colpisce il pallone al volo, ma accusa il colpo nel ricadere. Una fatica, ma i fan apprezzano ancora la sua abilità. Ad accompagnare il post, il divertente e divertito messaggio dell’ex Pallone d’Oro:

“Non si dimentica mai come andare in bicicletta, né come fare una rovesciata, anche se c’erano tempi in cui veniva decisamente meglio”.