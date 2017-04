MILANO – Una maxi rissa è scoppiata davanti alla stazione Centrale di Milano il 21 aprile tra un gruppo di immigrati. a denunciare l’accaduto è l’assessore alla sicurezza del Municipio 2, Luca Lepore, che in un video caricato su Facebook documenta lo spettacolo andato in scena nel capoluogo lombardo.

Lepore parla dell’ennesima rissa in stazione e attacca gli immigrati, ritenuti ormai fuori controllo dall’assessore ed esponente del centrodestra. Ivan Francese sul quotidiano Il Giornale scrive:

“Luca Lepore in un post indignato su Facebook pubblica il video degli scontri con un commento inviperito: “Ennesima rissa in Stazione Centrale. senza parole….. dopo pochi mesi accanto al presidio dei militari. immigrazione fuori controllo…”.

L’esponente di centrodestra poi rincara la dose in un comunicato stampa in cui parla di “scene di ordinaria follia” e di “quotidiano degrado in cui la città è abbandonata.”

Il riferimento, inevitabile, è all’altra grande rissa scoppiata lo scorso ottobre sempre in pieno giorno e sempre davanti alla stazione Centrale. In quell’occasione milanesi e turisti erano stati spettatori stupefatti di una maxi scazzottata fra immigrati, con tanto di fughe ed inseguimenti in mezzo al traffico dell’ora di punta.

Scene surreali a cui ora, però, sembrerebbero doversi abituare”.