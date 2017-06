Vittorio Brumotti, inviato Striscia in bici sul parapetto del ponte più alto d’Europa VIDEO

AIGUINES – “Mi sento più sicuro su un parapetto che in strada. Come ogni surfista cerca la sua onda io cerco il mio ponte perfetto! E l’ho trovato. Il ponte più alto d’Europa 182 metri”. Scrive così su Instagram lo stuntman inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti. A fine riprese, Brumotti festeggia con un balletto liberatorio.

Il ponte de l’Artuby ou pont o pont de Chaulière si trova in Francia tra i comuni di Aiguines et de Trigance, nel dipartimento di Var. Il ponte è stato costruito in cemento armato tra il 1938 e il 1940. Il ponte è costituito da un unico arco di 107 metri e si affaccia su un’altezza di 138 metri e non 182 come scritto da Brumotti e non solo.