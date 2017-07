ROMA – Virginia Raggi ha querelato Vittorio Sgarbi per gli insulti che il critico d’arte aveva rivolto, in più occasioni, alla sindaca di Roma eletta col Movimento 5 stelle. A dare la notizia della querela è proprio Sgarbi, che ha scelto un video Facebook zeppo di insulti per spiegare che ritiene la Raggi un’incapace.

Il sito Libero quotidiano riporta le parole che il critico Vittorio Sgarbi ha riservato alla Raggi, definendo come incipit la sua querela una “buona notizia”:

“Virginia Raggi mi ha querelato. Finalmente una buona notizia. Mi querela nonostante dico che sia onesta. Io dico che è onesta ma è incapace. Ma essere incapaci non è un insulto. Tu sei molto peggio, non vali un cazzo. Sei una morta di sonno, non fai un cazzo. Roma pretende di essere una città che va onorata. E tu ti occupi dello stadio e chiami Totti. Incapace è una affettuosità. Vengo anch’io in tribunale e ti penetro negli occhi”. La Raggi è un “avvocaticchio che per puro buco di culo” è “diventato sindaco”. “Spiegherò perché lei è un insulto per Roma e per i cittadini. Cara Raggi, ti porterò con me fino all’inferno”.