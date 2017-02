Vittorio Sgarbi, VIDEO Facebook: "Raggi onesta, ma non sa un ca..."

ROMA – “Sono certo che è onesta, ma ho la prova che con l’onestà non fai un cazzo”. Così Vittorio Sgarbi in un video pubblicato su Facebook critica il sindaco di Roma, Virginia Raggi. Poi il critico d’arte spiega che “un professore di cinese deve sapere il cinese: non basta l’onestà”. Dunque, il gran finale: “Se il professore è onesto e non sa il cinese è uno stronzo. E voi volete stare con i grillini, pieni di gente onesta che non sa un cazzo?”.

Qualche giorno fa Sgarbi aveva preso in giro il sindaco della capitale durante PiazzaPulita su La7: “E’ la nuova Ambra Angiolini. Roma ha Ambra Angiolini…”. Per poi imitare la sua voce: “L’ho detto a Beppe, l’ho detto a Beppe…”. E poi si scatena: “Ma vaff…”. Tra le risate generali del pubblico e del povero Formigli.

“Roma non può avere un sindaco innocente – dice Sgarbi – Ora mi aspetto un avviso di garanzia a Gentiloni, almeno così il governo si dimette…”.