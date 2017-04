YOUTUBE A 7 anni si lancia con l’ombrello dalla finestra per imitare eroe dei cartoni

KUNSHAN – Un bambino di sette anni vuole imitare un personaggio dei fumetti e si lancia dalla finestra utilizzando un ombrello come paracadute. Il bambino si lancia dal decimo piano della sua casa di Kunshan in Cina e sopravvive riportando ferite gravi. Ora è ricoverato in ospedale e i medici sono fiduciosi dato che non sarebbe a rischio di vita.

Accade il 15 aprile scorso. Le immagini del bambino ferito a terra con la madre che si dispera e la gente che presta i primi soccorsi sono state pubblicate su YouTube dopo essere stato pubblicate in origine sul social Weibo.

Il ragazzo è stato ricoverato all’ospedale dei Bambini dell’Università di Suzhou. Il medico che lo ha ricoverato, come scrive il Daily Mail ha dichiarato che nel momento del lancio dalla finestra, il piccolo era solo, in casa, a guardare i cartoni animati. Per fortuna la sua caduta è stata parzialmente attenuata da un palo della luce, che il ragazzo ha colpito prima di atterrare sul suolo di cemento. Il piccolo è atterrato accanto ad un parrucchiere.