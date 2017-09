Grande paura per i calciatori della squadra messicana del Necaxa che viaggiavano su un autobus che si è incendiato.

I giocatori erano diretti a Monterrey, per affrontare una partita contro il Club de Fútbol Monterrey, quando per un guasto tecnico il mezzo su cui viaggiavano ha preso fuoco. A dare comunicazione del fatto è stata la stessa società di calcio sul suo profilo Twitter, che ha rassicurato tutti, chiarendo che nessun giocatore è rimasto ferito, poiché tutti sono riusciti a scendere in tempo prima che le fiamme avvolgessero l’autobus.