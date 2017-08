ROMA – A Roma non piove da mesi e il Tevere si presenta così. Il fiume che attraversa Roma, come mostra questo video pubblicato su YouTube, ha dei punti in cui l’acqua è scomparsa e dal fondale stanno emergendo ciottoli e piante.

La situazione nella capitale è molto grave: per questa ragione Acea, l’azienda comunale dell’acqua, ha deciso “di adottare un piano di riduzione controllata delle pressioni della rete idrica nelle sole ore notturne per quanto riguarda i Comuni di Roma e Fiumicino” a causa del perdurare della “straordinaria siccità”. La società lo ha annunciato in una nota, aggiungendo che la misura si rende necessaria malgrado la riparazione di oltre 1.300 perdite.

“Attuando le manovre, potrà mancare l’acqua ai piani alti degli edifici e nelle zone idraulicamente più sfavorite, per le quali potrebbe non essere escluso lo svuotamento delle condotte con il conseguente intorbidimento dell’acqua al momento del rientro in servizio”.