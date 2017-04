YOUTUBE Aereo da turismo si schianta contro un tir a Lisbona: 5 morti

LISBONA – I servizi di emergenza portoghesi hanno reso noto che un piccolo aereo si è schiantato vicino ad un centro commerciale e una zona residenziale non distanti da Lisbona uccidendo le 4 persone a bordo e il conducente di un camion a terra. Il comandante delle operazioni di soccorso, Miguel Cruz, ha precisato che le vittime sono il pilota svizzero dell’areo e tre passeggeri francesi, oltre al camionista portoghese che stava scaricando il suo mezzo fuori dal supermarket quando si è verificato l’incidente.

L’incidente aereo è avvenuto in una zona residenziale della città di Tires, vicino al circuito di Estoril, a circa 25 km da Lisbona, come confermato dai servizi di emergenza. L’aereo aveva una registrazione Svizzera. I quattro occupanti erano cittadini francesi e l’uomo che è morto a terra, portoghese, secondo la protezione civile. Le cause dell’incidente sono ancora sconosciute. L’aereo era partito diretto a Marsiglia (Francia).