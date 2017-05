NEW YORK – Il motore di un piccolo aereo della Argentina Airlines ha preso fuoco sulla pista dell’aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York. Un portavoce della Port Authority di New York e del New Jersey, ha accusato il pilota di aver segnalato l’incendio in ritardo. E’ accaduto nella notte di giovedì 9 febbraio verso le 23. L’incendio è scoppiato mentre l’aereo era sulla pista e si preparava al decollo.

Il portavoce della Port Authority Steve Coleman ha detto che i mezzi di soccorso giunti sulla pista hanno trovato il velivolo già avvolto dalle fiamme. Il motore dell’aereo potrebbe essersi surriscaldato nell’attesa del decollo. L’aereo era diretto a Buenos Aires: a bordo non si segnalano feriti dato che a bordo no c’era ancora nessun passeggero. Il New York City Fire Department ha confermato su Twitter che la situazione è stata da subito sotto controllo.

Testimoni hanno raccontato di aver sentito un’improvvisa esplosione e di aver poi visto il motore prendere fuoco. Un passeggero seduto su un altro aereo ha realizzato un video postato poi su YouTube.

L’aereo è un bireattore Airbus A330-200. Secondo il sito flightaware.com, il volo doveva partire alle 21:54 ora locale. Il ritardo accumulato era dovuto alle tempeste di neve che hanno colpito New York in queste ore. L’Argentina Airlines, al momento non ha commentato l’accaduto.