YOUTUBE Aereo pronto al decollo parte dopo mezz’ora: coppia litiga sulla pista e non si riesce a separarli

ROMA – Un aereo si trova sulla pista dell’Aeroporto internazionale di Kunming Changshui in Cina. Il velivolo è pronto per partire ma viene ritardato da una coppia che ha cominciato a litigare mentre era ancora in coda al check-in. La lite tra i due degenera e prosegue anche sulla pista.

Qui, marito e moglie arrivano alle mani. Lui la aggredisce e la butta a terra. Nella concitazione finisce a torso nudo. Una scena incredibile andata avanti per diversi minuti e ripresa dai passeggeri già imbarcati sul volo della China Eastern Airlines Il volo è partito con un ritardo di oltre mezz’ora e la coppia è stata denunciata. Su YouTube le immagini di quanto accaduto.