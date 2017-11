ROMA – “Io ignorante? Ho querelato Berlusconi”. Così Alessandro Di Battista dal palco di Ostia, durante il comizio di chiusura della campagna elettorale per il ballottaggio, annuncia di aver chiesto una cospicua somma a Silvio Berlusconi. “Voglio centomila euro”, ha detto il deputato M5s che non gradisce certe ironie riguardo agli strafalcioni in storia e altre materie suoi e di altri esponenti grillini.

In particolare Di Battista se la prende col Cavaliere perché ha osato dire che non è laureato. “Ho quasi due lauree e un master in tutela internazionale dei diritti umani”, ci ha tenuto a precisare.

Poi afferma di aver chiesto un esoso risarcimento: “Gli ho chiesto 100 mila euro ma mi accontento di una lettera di scuse in cui dice Di Battista vanta dei titoli accademici di tutto riguardo. Mi basta questo. Sarebbe fantastico”.

Nel video caricato su YouTube dall’Agenzia Vista il deputato Cinque Stelle elogia anche la sindaca Virginia Raggi: “Giuliana Di Pillo ha messo la faccia e il coraggio in questa campagna, Virginia Raggi ci ha messo la faccia e il coraggio. Virginia ogni giorno che passa mi piace sempre di più. Non è facile con un Campidoglio con non so quanti inquisiti. Faremo errori, non siamo perfetti ma abbiamo delle regole, che se fossero applicate anche dagli altri partiti avremmo un’Italia più pulita. Noi candidiamo incensurati, questa è la logica del M5S”. “Virginia avanti tutta, non mollare!”, ha aggiunto rivolto alla sindaca dietro di lui sul palco, che ha risposto sorridendo e rivolta al pubblico: “Basta di dire a me non mollare, bisogna dire non mollate voi”.