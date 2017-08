DALLAS – Un automobilista intrappolato in auto nella strada diventata un fiume a causa delle alluvioni viene salvato dai soccorritori che usano una scala come una passerella. E’ accaduto a San Antonio, in Texas, Stati Uniti, dove negli ultimi giorni piogge battenti hanno provocato allagamenti e interruzioni di strade.

L’uomo che si vede in questo filmato pubblicato su YouTube è rimasto intrappolato nel suo suv nella strada allagata. Fortunatamente l’inventiva dei soccorritori ha fatto sì che potesse essere messo in salvo. L’intera area di San Antonio, la Contea di Bexar, nel centro del Texas, è stata duramente colpita dal maltempo di questi primi giorni di agosto.