YOUTUBE Altobelli parla arabo su Al Jazeera. E quando pensava che Bin Laden...

ROMA – Alessandro Altobelli fa da qualche anno l’opinionista per Al Jazeera. Oggi ha raccontato (tra le altre cose) questa sua esperienza a Gaia Piccardi sul Corriere della Sera. E su YouTube girano già da qualche tempo in cui “Spillo”, indimenticato bomber di Inter e Nazionale, è alle prese con l’arabo.

Ecco un estratto dell’articolo del Corriere:

«A Doha, chiusa la carriera di calciatore, andavo spesso in vacanza. Venni contattato da Al Jazeera Sport: trasmettiamo tutto il calcio italiano, ti interessa? E io: Al Jazeera? La tv di Bin Laden…? No, no, mi rispondono: quello è il canale delle news, noi trasmettiamo la Serie A. Mi rilasso e accetto. All’inizio, nel 2006, si trasmetteva dagli uffici di Milano: perfetto per me che tengo moglie, due figli (uno calciatore) e nipoti a Brescia. Poi Al Jazeera è diventata Bein Sport e tutta la produzione è stata trasferita a Doha. Da allora faccio il pendolare tra Italia e Qatar». La vita agra, è un’altra cosa.

«Lavoro tre-quattro giorni alla settimana, concentrati nel weekend. Commento i match del nostro campionato, per cui nel Golfo vanno pazzi. E, durante la settimana, Europa League e Champions. Abito in albergo, non ho voluto casa: non mi va, a 61 anni, di pulire, rifarmi il letto, cucinare. Mi trovo benissimo, dico la verità».