Amante appesa ai fili del lampione: la moglie di lui è tornata a casa prima

PECHINO – La moglie torna a casa prima del previsto, l’amante è costretta a scappare dalla finestra appendendosi sui fili del lampione stradale. Il filmato che segue mostra una donna in slip e reggiseno che sta si tiene sui cavi dell’illuminazione stradale. La donna era con il suo amante. Dato che la moglie è tornata prima del previsto, è stata costretta a fuggire dalla finestra.

Qualcosa però deve essere andato storto nella fuga e la donna si ritrova a testa in giù come se fosse svenuta, con le gambe tese verso il basso. La donna, come mostra il video YouTube, si tiene grazie alle gambe incastrate nei cavi. Un uomo allunga una scala per cercare di soccorrerla. Probabilmente però, è immobile solo perché ha paura di cadere. Il filmato stato girato in Cina.