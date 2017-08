AMSTERDAM – Un Boeing 777 della compagnia olandese Klm non riesce ad atterrare a causa delle fortissime raffiche di vento. Il velivolo è stato costretto a rifare due volte la manovra di atterraggio.

E’ accaduto all’aeroporto Schiphol di Amsterdam: il pilota ha dovuto ripetere la manovra d’atterraggio perché l’aereo, come mostra il video YouTube che segue, oscillava troppo e non era sicuro continuare. L’aereo ha dovuto riprendere quota e tentare una seconda volta riuscendo finalmente ad atterrare in sicurezza.