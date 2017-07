YOUTUBE Amsterdam, lascia in ritardo la casa affittata su Airbnb: il proprietario la butta dalle scale

AMSTERDAM – Le ospiti di un appartamento affittato con Airbnb ad Amsterdam tardano a lasciare l’alloggio e il padrone di casa urla e butta una di loro giù dalle scale. Fa discutere il video postato sul web da una delle tre giovani donne sudafricane che nei giorni scorsi hanno visitato la città olandese.

Nel filmato, girato con il telefonino da una delle tre donne, si vede il padrone dell’appartamento preso in affitto tramite Airbnb che spintona una delle ospiti, facendola cadere dalle scale.

La vittima è stata poi ricoverata e per fortuna ha riportato solo ferite superficiali, mentre l’uomo, un olandese di 47 anni, è stato arrestato.

Le giovani sudafricane erano arrivate ad Amsterdam per far visita alla loro amica, l’artista sudafricana Zanele Muholi, che in questi giorni espone in una personale allo Stedelijk Museum. Alla polizia hanno parlato di una aggressione a sfondo razzista. Hanno spiegato di essere state in ritardo nei tempi di riconsegna dell’appartamento, e che il proprietario ha reagito così per questo. Alla fine l’uomo è stato arrestato.