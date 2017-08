CARCASSONNE – A Carcassonne in Francia si svolgono le corride come nella vicina Spagna (la città sorge vicino ai Pirenei, la catena montuosa che separa i due paesi). Sull’arena però, questa volta non viene incornato un torero bensì un attivista anti-corrida. L’uomo era improvvidamente sceso nell’arena per impedire quella che certamente ritiene una manifestazione inutilmente pericolosa.

Secondo la stampa transalpina, si tratta di un militante del gruppo anti-corride “Crac”. L’uomo aiutato da una complice è riuscito a penetrare nell’arena nonostante l’imponente schieramento di forze dell’ordine. Quindi, mentre si stava svolgendo la corrida di un toro “Miura”, è stato caricato da una bestia di diversi quintali che lo ha gettato al suolo per poi calpestarlo. Le persone sugli spalti hanno gridato non si capisce per lo stupore o per l’approvazione di quanto accaduto.

L’uomo si è salvato solo grazie all’intervento di alcuni “peones” che hanno allontanato il toro. L’uomo, sulla quarantina, è stato ferito per fortuna solo lievemente ed è stato trasportato nell’ospedale cittadino.

L’altra attivista invece è stata arrestata e condotta alla stazione della polizia, dove si trova ancora in regime di custodia cautelare. Su YouTube il video.