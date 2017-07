YOUTUBE Anziana di 92 anni scippata in pieno giorno a Londra

LONDRA – Una vedova di 92 anni viene trascinata per diversi metri sulla strada. L’anziana donna stava cercando di evitare che le venisse rubata la borsa in pieno giorno. La donna, nel momento in cui è stata scippata a Hackney, quartiere ad est di Londra, si stava recando dal dottore: un uomo incappucciato le afferra la borsa e la trascina a terra. La 93enne prova a resistere ma poi è costretta a cedere.

La Metropolitan Police di Londra ha diffuso il filmato con lo scopo di essere aiutata a rintracciare il ladro, un uomo di colore con i capelli corti, come hanno mostrato le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

La donna ha riportato un grosso livido sul braccio sinistro in cui teneva la borsa, ed ora è sconvolta ed ha paura ad uscire di casa. La rapina è avvenuta martedì 27 giugno.