YOUTUBE Anziana non si trattiene e urina nel vagone della metro

ROMA – Un’anziana signora si ferma davanti alla porta del vagone metro in cui si trova nella speranza di poter uscire in tempo. La nonnina però non riesce a trattenere il suo impellente bisogno fisico e comincia ad urinare in metro.

Davanti a tutti, la signora si è alzata la gonna e si è messa ad urinare. Dopo aver lasciato in bella mostra la chiazza giallognola di pipì, si è rialzata e senza paura di incontrare gli sguardi sbalorditi e imbarazzanti degli altri passeggeri è uscita. Non è noto dove sia stato girato il filmato postato su LiveLeak e YouTube. L’autore del video proviene da Tblisi in Georgia. Probabilmente il video sarà stato girato nella sua città.