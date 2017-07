YOUTUBE Anziano prova il parapendio per la prima volta. Finisce malissimo

BANGKOK – L’ultima prova spericolata, prima di cominciare ad arrendersi all’incedere inesorabile del tempo. Così Roger Hussey, turista australiano di 71 anni in vacanza in Thailandia, ha voluto concedersi l’ebrezza di un giro in parapendio, ma non è finita affatto bene. Per l’esattezza l’uomo ha voluto sperimentare un giro in parasail, versione marittima in cui il passeggero, opportunamente imbragato, viene sollevato in aria da un paracadute ascensionale trainato da una barca.

Nel filmato caricato su YouTube si vede l’uomo issarsi in volo ma poco dopo precipita in mare, da un’altezza di oltre 30 metri. Immediati i soccorsi e il trasporto in ospedale, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Come riportato dai media locali, l’anziano è morto poco dopo in Pronto Soccorso. L’uomo alla guida dello scafo e l’altro che era con lui sul paracadute sono stati arrestati. A causare l’incidente sarebbe stato un errore nel fissaggio dell’imbragatura.