SAN FRANCISCO – Il vice presidente senior del reparto software di Apple Craig Federighi sta illustrando sul palco dell’appena innaugurato “Steve Jobs Theatre” tutte le novità dell’iPhone X.

Al momento di sbloccare il nuovo cellulare attraverso il riconoscimento Face ID, una delle principali caratteristiche del nuovo iPhone, lo smartphone non si è sbloccato.

Federighi ha commesso una piccola gaffe e in sale, per un istante, è calato il gelo. ”Sboccarlo è semplice quanto guardarlo”, aveva detto il vice presidente senior del reparto software, prima che la dimostrazione rilanciata da questo video YouTube e super commentata in Rete, fallisse.