SAN FERNANDO DEL VALLE – Lucas Mariano Salas Adi è un insegnante di educazione fisica. Agostina Andreata ha sette anni, è una sua allieva, e sogna di fare la ballerina. La bambina non riesce però a muoversi dalla vita in giù: grazie però a Martin, Agostina è riuscita a partecipare allo spettacolo della sua scuola, il collegio San José del Carmen che si trova a San Fernardo del Valle de Catamarca a circa 100 km da Buenos Aires.

“Non volevo che qualcuno rimanesse escluso dalla festa. Poi ho visto un video in rete su alcuni ausili ortopedici. La cosa difficile è stata trovare qualcuno che li costruisse su misure per noi e per le nostre esigenze. Un conto è camminare, noi avevamo bisogno di qualcosa che ci permettesse di ballare e saltare”. Lo scorso 17 agosto la festa e il sogno di Agostina si è avverato grazie al suo maestro. La piccola ha raccontato di aver avuto un po’ di paura all’inizio della performance e di essersi poi sentita sicura grazie al sostegno del suo insegnante.