YOUTUBE Armato di coltello prova a rapinare sul bus, un passeggero lo pesta

LONDRA – Il filmato mostra un uomo coraggioso alle prese con un aggressore nella parte anteriore del bus numero 149 a Stoke Newington, Londra. L’aggressore è armato di coltello ma ha trovato un passeggero che non si è lasciato intimidire e che lo ha bloccato e picchiato. Quando ha capito che non era aria, l’aggressore si è buttato fuori dal bus ed è scappato a gambe levate per le vie di Londra, in pieno giorno.

La polizia inglese ha diramato un identikit dell’uomo e aperto un centralino telefonico per le segnalazioni. Il passeggero coraggioso invece è stato portato in ospedale per curare qualche lieve ferita. E’ stato dimesso poco dopo. Ecco il video caricato su YouTube.