ROMA – Un ragazzo è in attesa della sua ordinazione in un fast food che serve fried chicken della catena americana Popeyes. Il cibo non arriva e lui decide di recarsi direttamente in cucina.

La scena è stata ripresa su YouTube: il ragazzo che ha perso la pazienza fa irruzione nella cucina e si serve da solo. Ovviamente tra lui e i dipendenti del ristorante scoppia una discussione.