Pubblicato il 22 dicembre 2016 08:55 | Ultimo aggiornamento: 22 dicembre 2016 08:55

Il filmato di un bagnate, riprende il decollo dell’Atlas 5 partito da Cape Canaveral in Florida, negli Stati Uniti. Il vettore è decollato dal pad 41 della base di Cape Canaveral alle 20:13 ora italiana del 19 dicembre, 47 minuti in ritardo rispetto a quanto previsto a causa di un piccolo inconveniente tecnico, risolto in breve tempo. L’upper stage Centaur ha poi rilasciato il satellite in orbita GTO 32 minuti dopo il decollo.

Costruito dalla californiana Space System Loral, l’Echostar 19 pesa 6,6 tonnellate e andrà a posizionarsi nello slot geostazionario posto a 109 gradi ovest. Grazie al payload in banda Ka installato a bordo, il satellite permetterà di trasmettere dati a oltre 200 gigabits per secondo ai clienti privati che sceglieranno il servizio offerto da HughesNet.