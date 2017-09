LONDRA – L’italiano Massimo Tortorella, Presidente della Consulcesi, si trova a Londra in questi giorni e sta vivendo a Parsons Green, il quartiere in cui è avvenuto l’attentato della mattina di venerdì 15 settembre. Tortorella ha realizzato un video rilanciato dall’Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev in cui racconta quello che è accaduto a Londra in queste ore.

Un ordigno è infatti esploso in un vagone della metro provocando 22 feriti tra cui dei bambini. Fortunatamente, nessuno dei feriti è in condizioni gravi.