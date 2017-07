YOUTUBE Auto a gas va a fuoco, operazioni spegnimento riprese in soggettiva

MOSCA – Un’auto alimentata a gas va a fuoco in strada in Russia. L’intervento dei Vigili del Fuoco, ripreso da uno di loro dotato di un’action camera, avviene dopo pochi minuti. Gli uomini riescono a sedare le fiamme sfidando il pericolo di esplosione.

Nel portabagagli dell’auto, infatti, c’è una bombola del gas che alimenta il motore. In questo caso però, come mostra il video pubblicato dall’Agenzia Vista, la bombola di gas alimenta il fuoco che proprio non accenna a spegnersi malgrado l’acqua gettata dalla pompa dei vigili del fuoco.