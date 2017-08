SHENYANG – Una coppia esce dall’auto e si dirige verso lo spartitraffico centrale per mettere al sicuro il figlioletto, subito dopo un incidente con un’altra auto a Shenyang nella Cina nordorientale. La coppia poi torna verso l’auto forse a verificare i danno e si mette ad avvertire con le mani gli altri automobilisti dell’incidente. Una persona alla guida di un suv bianco non riesce però a frenare e finisce contro l’auto guasta, schivando per un soffio il proprietario dell’auto.

Il suv bianco termina la sua corsa poi contro un’altra auto che sta viaggiando poco più avanti. Davvero una tragedia sfiorata, dunque. La polziia ha poi rimosso le auto ed ha aperto un’indagine per verificare di chi sia la colpa. Le immagini sono state pubblicate su YouTube.