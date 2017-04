YOUTUBE Auto passa sopra bambino in Cina: autista distratto dal cellulare

JINJIANG – A Jinjiang in Cina, una telecamera di sicurezza riprende un bambino che sta giocando in strada. Il piccolo è sfuggito per pochi centimetri ad una tragedia: si è appoggiato ad un’auto e l’uomo che era alla guida, malgrado il piccolo stesse sbattendo le mani sul cofano non si è accorto di lui ed ha messo in moto comunque l’auto.

distratto dal suo cellulare, l’uomo alla guida è avanzato pochi metri e poi si è reso conto di averlo travolto passandoci sopra. Il bimbo è rimasto a terra ed è scoppiato a piangere: solo le urla hanno richiamato l’attenzione del conducente, che è sceso dall’auto e lo ha soccorso. Il bambino è stato portato in ospedale. Se l’è cavata con qualche graffio, alcuni lividi e tanta paura.

A rischiare grosso è invece l’automobilista che, proprio grazie al video postato anche su YouTube, rischia conseguenze ben più gravi dato che è stato accusato di guida pericolosa.