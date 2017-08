AUSTIN – Tragedia evitata per pochi centimetri in un parcheggio nel centro di Austin, in Texas. Un’auto è precipitata dal posteggio sopraelevato e si è schiantata sull’asfalto proprio mentre un’altra vettura stava facendo manovra. Il video è stato ripreso dalle telecamere e diffuso dal Dipartimento di Polizia di Austin. Il conducente dell’auto precipitata è stato ricoverato in ospedali con gravi ferite, mentre l’altro guidatore è rimasto illeso.