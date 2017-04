YOUTUBE Bagno senza vestiti nella Fontana di Trevi, fermato dai vigili urbani

ROMA – Nel pomeriggio di mercoledì 12 aprile, gli agenti della Polizia di Roma Capitale hanno fermato un giovane che si era appena gettato per farsi un bagno completamente nudo nella Fontana di Trevi.

Le due pattuglie presenti sono intervenute ed hanno coperto l’uomo con un telo e lo hanno condotto presso il Comando di via della Greca. Spacciatosi inizialmente per straniero, nelle successive fasi di accertamento è invece risultato di nazionalità italiana, tra l’altro in possesso di una carta di identità rubata. Condotto presso il centro di fotosegnalamento della Questura, verrà sanzionato per il “bagno” e denunciato all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e false dichiarazioni.

Sono in corso verifiche per monitorare lo stato del monumento per eventuali danneggiamenti. I tanti turisti presenti hanno ripreso la scena con i telefonini e il filmato è finito su YouTube. Nei video si vede come i presenti abbiano accolto con un boato il nuotatore, acclamandolo per l’impresa appena compiuta. Qualcuno ha anche riferito di turiste particolarmente accalorate, che si sarebbero lasciate andare a gridolini ammiccanti circa la prestanza fisica dell’uomo.