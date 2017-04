YOUTUBE Balena incastrata nella rete. Il marinaio si tuffa e la salva

No Tap nuove barricate: 300 violenti e invasati

No Tap, quelli contro il gasdotto in Puglia (e anche altrove se fosse altrove). Quando un paio di settimane fa il Tar del Lazio ha sospeso l’attività del cantiere che prepara il gasdotto appunto (un tubo sotterraneo che arriva dal mare e spunta otto chilometri all’interno) quelli No Tap hanno eletto il Tar del Lazio a regno, presidio, esempio della legge vera, buona e giusta.