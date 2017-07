YOUTUBE Balenottera sbranata viva dalle orche: il macabro banchetto

MOSCA – Nel giro di pochi minuti l’hanno accerchiata e sbranata viva. E’ il terrificante banchetto avvenuto in alto mare in Russia: una balenottera azzurra indifesa è stata attaccata da un branco di orche che non gli ha lasciato scampo. La scena è stata ripresa da un drone in volo sulla regione orientale della Kamchatka.

Nel filmato caricato su YouTube si vede il tipico schema di assalto delle orche. La caccia è un attività di gruppo in cui ciascun cetaceo svolge un preciso ruolo. Il cucciolo di balena si dimena cercando disperatamente di sollevare la testa sopra la superficie. Ma ogni tentativo di liberarsi dal branco assassino è vano. In pochi istanti le orche si spartiscono il macabro bottino e della balenottera non resta più traccia.