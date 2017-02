YOUTUBE Ballerina in tv resta senza gonna mentre balla e…

SANTIAGO – La ballerina cilena Sandra Bustamante balla sulle note di Beyonce ed esegue una coreografia sulla tv del suo paese per l’evento benefico Teletón. La Bustamante però esagera un po’ ed appare praticamente nuda in prima serata. Il video postato anche su YouTube si riferisce al 2012 ma è tornato virale ora grazie al Daily Star.

La Bustamante indossa una piccola gonna verde e un reggiseno dello stesso colore. Mentre balla si toglie il vestito e resta con il reggiseno e una mutandina speciale che le copre le parti intime quanto basta. Dietro però, la ballerina è praticamente nuda con lato B in bella mostra.

Quasi due milioni di persone hanno visto il video sul web. il filmato, nelle ultime settimane è apparso anche su Reddit tornando virale. “Quanto mi piace il Sud America”, ha scritto un utente che ha visto il video. Qualcun’altro si lamenta del fatto che il video è stato visto anche dai bambini aggiungendo che la performance della ballerina sia stata pensata forse per far aumentare le donazioni” Fatto sta che a moti è piaciuto quanto accaduto in prima serata in tv in Cile quattro anni fa ed hanno chiesto di vedere più esibizioni del genere.