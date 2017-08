BUDAPEST – Gli organizzatori dei Mondiali Master di nuoto di Budapest negano il minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’attentato di giovedì 17 agosto alla Rambla di Barcellona. E lui, Fernando Alvarez, decide di osservarlo comunque, il minuto di silenzio, e alla partenza non si tuffa e resta fermo sui blocchi di partenza per sessanta secondi.

In questo modo il nuotatore spagnolo ha voluto rendere omaggio ai 14 morti della furia jihadista. Alvarez aveva chiesto al Comitato organizzatore dei Mondiali dedicati agli atleti over 25 anni di ricordare le vittime della strage prima della gara. Ma la richiesta era stata rifiutata per mancanza di tempo. E così Alvarez ha deciso di farlo da solo.