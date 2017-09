BARI – Buste sigillate contenenti banconote per quasi un milione di euro sono state scoperte e sequestrate dalla polizia nel corso di controlli in casa di un pregiudicato a Bari, nel quartiere Japigia. Il denaro era nascosto nella parete, dietro un doppio muro realizzato al di sotto di una finestra. E’ stato scoperto da agenti della squadra mobile nel corso di una perquisizione nell’appartamento in uso al pregiudicato, ma di proprietà di donna incensurata (che è ora indagata per favoreggiamento reale aggravato) che è ritenuta dagli investigatori la cassiera di un gruppo criminale operante a Japigia.

L’ingente somma di denaro sarebbe il ricavato di attività illecite connesse al traffico di stupefacenti. A carico del pregiudicato, che al momento non si trovava a casa, in una analoga operazione la Squadra Mobile aveva già sequestro 60mila euro in contanti e documentazione relativa al traffico di droga.