ROMA – “Ma perché devi rovinare tutti i video con queste porcate?” chiede Belen Rodriguez scherzando a Andrea Iannone nell’ultimo video postato su Instagram. La coppia con un video pubblicato su Instagram ha voluto rendere pubblica la loro disavventura: Belen e Iannone infatti sono stati costretti a dormire in macchina dopo aver dimenticato le chiavi di casa.

Nel filmato il pilota della Ducati in MotoGp scherza ricordando che non si cambia i calzini da 5 o 6 giorni e Belen risponde mettendo in mostra il piede. Se è per questo, dice Belen: “Non mi faccio lo smalto da un mese”. Ma Iannone già non l’ascolta più e sussurra “Grazie al caz…“. E Belen non la prende bene: “Ma perché devi rovinare tutti i video con queste porcate?”.