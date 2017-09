ROMA – Beppe Grillo e Davide Casaleggio pubblicano un video per lanciare l’appuntamento riminese di Italia Cinque Stelle. Il video è stato postato anche su YouTube:

“Il 22, 23 e 24 ci vediamo a Rimini per trovarci e far festa tutti assieme. Ci saremo noi, tutti i portavoce, ci saranno gli artisti, gli attivisti e tutti i cittadini. Saranno giornate bellissime per confrontarci e dove annunceremo il candidato premier del MoVimento 5 Stelle“.