ROMA – Una bici dalle ruote quadrate e una pedana ad hoc per poter pedalare in libertà. Gli studenti che affrontano al maturità 2017 si devono confrontare in uno dei problemi con lo studio matematico della pedana per far andare una di queste incredibili bici, come previsto dalla traccia della seconda prova per i licei scientifici. Se qualcuno ha manifestano dubbi sulla loro esistenza, è stato presto smentito. Le bici quadrate esistono e provarne una non è così insolito se vi trovate a New York, dove sono ospitate nel Mo Math, il Museum of Matemathics. Scrive il sito dell’AdnKronos:

“La bicicletta a ruote quadrate esiste davvero e un prototipo è esposto al MoMath – Museum of Mathematics di New York, come mostra questo video che ritrae lo sceneggiatore statunitense Mike Reiss alle prese con la bici in un padiglione del museo americano dedicato al divertimento matematico. Per far sì che le ruote quadrate scorrano sulla superficie, tuttavia, il profilo della pedana deve soddisfare alcuni requisiti. Nel compito della maturità, gli studenti devono stabilire se una data funzione rappresenta adeguatamente il profilo della pedana”.

(Video da YouTube)