YOUTUBE Bimba Mowgli, la vera storia: abbandonata perché disabile

LUCKNOW – Abbandonata dai genitori perché disabile. Questa la triste verità della bambina ritrovata a Katerniaghat nell’Uttar Pradesh indiano che, nei primi giorni di aprile, è stata ritrovata dalla polizia in un bosco. La sua storia è stata assimilata a quella di Mowgli, il bambino allevato dai lupi del “Libro della giungla” di Rudyard Kipling.

Di lei si era detto che avesse vissuto per diverso tempo insieme alle scimmie. Ora invece emerge la verità: il quotidiano The Indian Express, nei giorni scorsi ha infatti pubblicato il racconto del commissario di polizia Sarvajeet Yadav che assicura che la vicenda della bambina non ha alcuna somiglianza con quello che è stato riferito inizialmente dai media: “L’abbiamo vista il 24 gennaio sulla strada che costeggia il bosco. La bambina si trascinava sulle cosce e indossava mutandine ed una tunichetta”.

“Quando ci ha visto – ha ancora detto l’agente – ha cercato di allontanarsi appoggiandosi sulle mani, e non c’erano scimmie attorno a lei. Non so come questa storia possa essere stata raccontata in modo tanto diverso”. Probabilmente, ha proseguito il poliziotto, “la bambina è stata abbandonata dai genitori che non potevano occuparsi di lei viste le sue gravi condizioni mentali che le impediscono di parlare e siamo sicuri al 100% – ha concluso Yadav – che lei non fosse stata abbandonata da più di 24 ore”.

In un primo momento si era creduto che la bambina fosse stata allevata dalle scimmie per il fatto che camminava sui quattro arti, non parlava e spesso era violenta. Tuttavia ora è emersa una verità che nulla ha a che vedere con il celebre romanzo dato che i genitori l’avrebbero abbandonata proprio perché disabile.

La bambina è stata ora trasferita dall’ospedale distrettuale di Bahraich, dove viene curata a Lucknow, in un istituto specializzato in disturbi mentali. Un video YouTube mostra le sue condizioni.