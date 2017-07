YOUTUBE Bimbo di due anni muore incastrato sotto le ruote della giostra

Un incidente terribile che è costato la vita a un bambino cinese di soli 2 anni. Come riporta il Daily Mail, il piccolo è rimasto incastro sotto le ruote di una giostra in una sala giochi.

Un membro della famiglia aveva portato il piccolo nella sala giochi. Il bimbo fa fatto un giro su una giostra a forma di trenino, ma poi, una volta sceso, resta a giocare incustodito nelle vicinanze, come mostrano anche le immagini di video di sorveglianza pubblicate online. A quel punto il bambino sale sulla piattaforma dove corre il trenino rimasto incustodito. È quel punto che viene colpito dalla locomotiva prima di essere spinto lungo le rotaie per alcuni secondi. Alla fine, resta bloccato sotto il treno. La donna che lo accompagna non sembra notare l’incidente, così come altri alti adulti presenti. Dopo un minuto, si accorge che il bambino è scomparso e si mette a cercarlo.

Il bimbo è stato trasportato urgentemente in ospedale, ma i medici non hanno potuto far nulla per salvarlo. La sala giochi è stata momentaneamente chiusa per le indagini del caso, mentre la famiglia del piccolo ha preferito risolvere la questione legale privatamente con i proprietari del centro commerciale dove è avvenuta la tragedia.